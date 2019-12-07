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07.12.2019 12:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву

Текст: Сергей Жуков
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Столичный центр организации дорожного движения назвал российские регионы, откуда в Москву чаще приезжают на машинах.

Фото: iStock
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Больше всего на столичных дорогах замечено автомобилей с подмосковными номерами. На втором месте - водители из Санкт-Петербурга, на третьем - гости из Тульской области, сообщается в Twitter ЦОДД.

Далее в рейтинге идут автомобилисты из Калужской, Владимирской, Тверской, Нижегородской и Рязанской областей. Замыкают список Краснодарский край, Смоленская и Ростовская области.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Тульская область ЦФО Калужская область ЦФО Владимирская область
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