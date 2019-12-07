Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву

Столичный центр организации дорожного движения назвал российские регионы, откуда в Москву чаще приезжают на машинах.

Больше всего на столичных дорогах замечено автомобилей с подмосковными номерами. На втором месте - водители из Санкт-Петербурга, на третьем - гости из Тульской области, сообщается в Twitter ЦОДД.

Далее в рейтинге идут автомобилисты из Калужской, Владимирской, Тверской, Нижегородской и Рязанской областей. Замыкают список Краснодарский край, Смоленская и Ростовская области.