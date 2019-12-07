Новости

Lada Granta отправят служить в Росгвардии 15:05
В Магнитогорске задержали хоккейных фанатов, готовивших провокации 15:04
МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана 14:55
В Минске вводят новый график движения поездов 14:49
Певица МакSим опять выходит замуж 14:41
Аппарат "Полар" сделал уникальные открытия, исследуя атмосферу Солнца 14:24
Юрий Семин опроверг слухи о своей отставке 14:17
Институт киноискусства США назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года 14:09
Президент Беларуси прибыл в Сочи на встречу с Путиным 14:06
Правительство выделило 5 млрд рублей на новый высокотехнологичный медцентр 13:55
В рамках программы "Путешествие в мир искусства" состоится представление "Опера в темноте" 13:54
Жириновский объяснил неважное качество поставляемых в РФ порошков и шоколада 13:42
12 штрафов и "спящий демон": что известно о виновнике ДТП на "Окружной" 13:38
На "серой" ветке метро в Москве полностью восстановлено движение 13:35
Правительство направило 3,5 млрд на обновление учреждений культуры 13:32
Дмитрий Медведев поздравил Государственный Эрмитаж с 255-летием 13:31
Кошки все чаще устраивают пожары в домах 13:27
Кузнецова: Из Сирии в Москву вернулись еще четверо российских детей 13:14
Поможет ли ЕГЭ оценить креативность ребенка 13:10
В Москве появится памятник бездомной кошке 13:10
Умер актер Рон Либман, "отец Рэйчел" из "Друзей" 12:58
Парусники "Крузенштерн" и "Седов" отправились в кругосветное плавание 12:56
В Словакии объявлено ЧП для ликвидации последствий взрыва бытового газа 12:50
В Севастополе Чубарову посоветовали жить в реальном мире 12:38
Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 13:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В рамках программы "Путешествие в мир искусства" состоится представление "Опера в темноте"

Текст: Мария Воронова

На территории Государственного музея - Культурного центра "Интеграция" имени Н.А. Островского 9 и 10 декабря развернется инклюзивный проект "Путешествие в мир искусства", приуроченный к Международному Дню Инвалидов.

Фото: EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
"Яндекс" назвал самых популярных артистов 2019 года

В рамках "Путешествия в мир искусства" пройдут три программы: "Встреча. Выставка. Музыка", где представят адаптированные для людей с ограниченными возможностями инструменты; концерт "Опера в темноте", на котором сопрано Дарья Давыдова, тенор Юрий Ростоцкий и пианист Никита Хабин исполнят популярные оперные арии отечественных композиторов; и заключительный блок "Обсуждение", где участники проекта смогут обменяться впечатлениями.

Программа "Опера в темноте", сообщает пресс-служба проекта, - это смелый эксперимент, который поменяет восприятие музыки, окружающего мира и людей. Концерт проходит в абсолютной темноте, не существующей в природе, где восприятие музыки становится физиологическим, что позволяет выйти за рамки привычных форм восприятия реальности и дать волю воображению.

Фото: iStock
Крупнейшие общества инвалидов получат 1,5 миллиарда рублей на 2020 год

А на выставке можно будет увидеть такие изобретения, как инновационный музыкальный инструмент с понятным интерактивным интерфейсом reacTable - по сути, объединение всех необходимых музыкальных систем и приложений в одном приборе, которым легко управлять на интуитивном уровне. Этот инструмент, созданный в Барселоне, позволяет нескольким людям одновременно, в реальном времени, на одном инструменте создавать и изменять звуковую картину, превращая процесс в увлекательное, наглядное и понятное зрителям шоу. Кроме того, в экспозицию войдет лазерная арфа - светочувствительный музыкальный инструмент и Ханг Драм - всемирно известный металлический музыкальный инструмент, на котором могут играть все вне зависимости от возраста и возможностей.

Справка "РГ"

"Путешествие в мир искусства" - проект, который приглашает к активному участию людей с ограниченными возможностями. Он создан по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Московской городской Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Господдержка инвалидов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана
СК предъявил обвинения касательно убийства главы центра "Э" Ингушетии
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР