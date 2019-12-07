В рамках программы "Путешествие в мир искусства" состоится представление "Опера в темноте"

На территории Государственного музея - Культурного центра "Интеграция" имени Н.А. Островского 9 и 10 декабря развернется инклюзивный проект "Путешествие в мир искусства", приуроченный к Международному Дню Инвалидов.

В рамках "Путешествия в мир искусства" пройдут три программы: "Встреча. Выставка. Музыка", где представят адаптированные для людей с ограниченными возможностями инструменты; концерт "Опера в темноте", на котором сопрано Дарья Давыдова, тенор Юрий Ростоцкий и пианист Никита Хабин исполнят популярные оперные арии отечественных композиторов; и заключительный блок "Обсуждение", где участники проекта смогут обменяться впечатлениями.

Программа "Опера в темноте", сообщает пресс-служба проекта, - это смелый эксперимент, который поменяет восприятие музыки, окружающего мира и людей. Концерт проходит в абсолютной темноте, не существующей в природе, где восприятие музыки становится физиологическим, что позволяет выйти за рамки привычных форм восприятия реальности и дать волю воображению.

А на выставке можно будет увидеть такие изобретения, как инновационный музыкальный инструмент с понятным интерактивным интерфейсом reacTable - по сути, объединение всех необходимых музыкальных систем и приложений в одном приборе, которым легко управлять на интуитивном уровне. Этот инструмент, созданный в Барселоне, позволяет нескольким людям одновременно, в реальном времени, на одном инструменте создавать и изменять звуковую картину, превращая процесс в увлекательное, наглядное и понятное зрителям шоу. Кроме того, в экспозицию войдет лазерная арфа - светочувствительный музыкальный инструмент и Ханг Драм - всемирно известный металлический музыкальный инструмент, на котором могут играть все вне зависимости от возраста и возможностей.

Справка "РГ"

"Путешествие в мир искусства" - проект, который приглашает к активному участию людей с ограниченными возможностями. Он создан по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Московской городской Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".