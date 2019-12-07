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07.12.2019 16:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Казань завоевала право провести ЧЕ по плаванию и водным видам спорта

Текст: Олег Корякин

Казань выиграла право на проведение ЧЕ-2021 по плаванию на короткой воде и ЧЕ-2024 по водным видам спорта.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Такое решение единогласно было принято в Глазго на заседании  Бюро Европейской лиги плавания (LEN).

Президент LEN Паоло Барелли заявил, что лига рады провести оба турнира в Казани, поскольку в последние годы город стал домом для водных видов спорта. Спортсменам там гарантированы высокие стандарты.

"В Казани состоялся ряд крупных соревнований по водным видам спорта, в том числе чемпионат мира 2015 года и наш юношеский чемпионат Европы этим летом, которые были выдающимися во всех отношениях. Там есть объекты мирового класса и опытная команда организаторов, сегодня федерация не может желать большего", - отметил он.

Напомним, ЧМ-2015 по водным видам спорта в Казани проходил с 24 июля по 9 августа. Он оказался самым массовым за всю историю - участвовало около 2500 спортсменов. Также здесь было разыграно рекордное число медалей - 75 комплектов. В тройку с наибольшим числом золотых наград вошли Китай, США и Россия.

Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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