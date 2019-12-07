В Чечне женщину оштрафовали за закаливание грудничка снегом

Прокуратура Чеченской Республики вынесла административный штраф женщине, за то, что бабушка растирала ее трехмесячного ребенка снегом на улице.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 2 ноября этого года в селе Махкеты Веденского района республики, после чего в Сети появился видеоролик. На него и отреагировало надзорное ведомство.

- В соответствии с поручением прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова проведена проверка по распространенному в Сети интернет видеоролику о "закаливании" грудного ребенка путем растирания снегом. Установлено, что младенец воспитывается в полной семье. На учете в органах и учреждениях системы профилактики родители не состоят, к административной либо уголовной ответственности ранее не привлекались, - говорится в официальном сообщении прокуратуры Чечни.

Врачи после осмотра ребенка оценили его состояние как удовлетворительное. Прокурорская проверка установила, что семья, в которой произошел инцидент, полная, а родители добропорядочные граждане и раньше не фигурировали в органах профилактики.

Мать ребенка оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Штраф по этой статье составляет от 100 до пятисот рублей. С мамой провели профилактическую беседу, но на учет пока решили не ставить.