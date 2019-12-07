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07.12.2019 09:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные биологи выяснили, что на развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась "мусорной". То есть, появление рака связано не только с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах.

Фото: iStock
Онколог назвал проверенные способы снизить риск развития рака

Материал об этом опубликован в журнале British Journal of Cancer.

Так, в ходе анализа 13 различных тканей организма специалисты выявили множество так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), связанных с повышенным риском появления рака.

Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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