Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

Зарубежные биологи выяснили, что на развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась "мусорной". То есть, появление рака связано не только с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах.

Материал об этом опубликован в журнале British Journal of Cancer.

Так, в ходе анализа 13 различных тканей организма специалисты выявили множество так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), связанных с повышенным риском появления рака.

Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.