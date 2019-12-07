Умер актер Рон Либман, "отец Рэйчел" из "Друзей"

Американский актер театра, кино и ТВ Рон Либман, известный по роли отца Рэйчел Грин в "Друзьях" - доктора Леонарда Грина, и как доктор Плеплер в "Клане Сопрано", скончался в Нью-Йорке в возрасте 82 лет 6 декабря.

Об этом передает CNN со ссылкой на представителя артиста. Уточнив, что причина смерти Либмана - пневмония.

Рон Либман родился 11 октября 1937 года в Нью-Йорке. На экранах - с середины пятидесятых: "На пороге ночи", "Бойня номер пять", "Каз" (титульная роль), "Она написала убийство".

Лауреат премий "Эмми" и "Тони".

Был женат на актрисах Джессике Уолтер (Люсиль из "Замедленного развития") и Линде Лавин ("Элис").