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Умер актер Рон Либман, "отец Рэйчел" из "Друзей"

Новости
    07.12.2019, 12:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Американский актер театра, кино и ТВ Рон Либман, известный по роли отца Рэйчел Грин в "Друзьях" - доктора Леонарда Грина, и как доктор Плеплер в "Клане Сопрано", скончался в Нью-Йорке в возрасте 82 лет 6 декабря.

Об этом передает CNN со ссылкой на представителя артиста. Уточнив, что причина смерти Либмана - пневмония.

Рон Либман родился 11 октября 1937 года в Нью-Йорке. На экранах - с середины пятидесятых: "На пороге ночи", "Бойня номер пять", "Каз" (титульная роль), "Она написала убийство".

Лауреат премий "Эмми" и "Тони".

Был женат на актрисах Джессике Уолтер (Люсиль из "Замедленного развития") и Линде Лавин ("Элис").

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