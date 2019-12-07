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07.12.2019 15:56
Рубрика: В мире

В Австрии преступники планировали продать радиоактивный материал

Текст: Александр Саможнев

Криминальная группировка планировала переправить через Австрию контрабандным путем радиоактивный материал и продать его за три миллиона евро армии. В рамках трансграничного расследования были задержаны трое подозреваемых. Двое из них ранее уже подвергались наказанию за подобное преступление, сообщает телеканал Oe24.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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По данным Европола, в деле замешаны граждане Словакии, которые давно попали под наблюдение спецслужб. В расследовании принимали участие власти Молдавии и Австрии. О конкретной дате сделки по продаже радиоактивных материалов стало известно 24 ноября. На встречу в Вене прибыли правоохранители под видом представителей армейских кругов. В результате успешной операции все подозреваемые были задержаны спецподразделением по антитеррору Cobra.

После детального изучения образцов в исследовательском центре Зайберсдорфа, было установлено, что речь о радиоактивной субстанции не идет. Продавцы, со своей стороны, утверждали, что предлагают 860 граммов обогащенного ядерного материала "Уран-235".

Европол считает торговлю ядерными и радиологическими материалами потенциальным риском для безопасности ЕС. Несмотря на слаженную работу правоохранительных органов, вероятность незаконных поставок остается из-за увеличения доступности и незаконного приобретения из зон конфликта.

В мире Европа Австрия
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