В Госдуме оценили изменение документации на машину

Ранее стало известно, что ГОСТ по энергоэффективности для автомобилей появится весной 2020 года. Этикетка, информирующая об объеме выбросов углекислого газа, потреблении топлива и экологическом классе, войдет в состав документов на автомобиль.

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в комментарии RT отметил, что производить учет выбросов от машин затруднительно. Однако он не исключил, что эта мера может стать действенной с точки зрения учета.

Однако есть вопрос цены, добавил он, - речь о возможной дополнительной финансовой нагрузке.

Этого может и не произойти, отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он выразил надежду, что новый ГОСТ не повлечет подорожания транспортных средств.

- Это было бы просто смешным, учитывая, что эта информация уже имеется, что она открытая, и затраты на эту наклейку абсолютно ничтожны, - цитирует парламентария РИА Новости.

Он пояснил, что сведения об энергоэффективности и экологичности транспортного средства и ранее указывалась в сервисной книжке автомобиля.

А вот сенатор Вячеслав Тимченко не исключил, что новые требования могут привести к изменению цен. Он отметил, что введение новой документации может привести к повышению требований по экологическим показателям для автотранспорта. А это - по цепочке - к подорожанию.