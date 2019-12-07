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07.12.2019 17:53
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Шанхае построят лабораторию по производству аудио-видео продукции сверхвысокой четкости

В шанхайском районе "Порт международных СМИ" официально началось строительство первой в Китае государственной лаборатории по производству аудио-видео продукции сверхвысокой четкости. Работу курирует Медиакорпорация Китая, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В церемонии начала строительства приняли участие заместитель главы Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, замсекретаря парткома Шанхая и мэр города Ин Юн, главы правительства Шанхая Чжоу Хуэйлинь, Цзун Мин, а также генсекретарь парткома Шанхайского университета транспорта Цзян Сысянь.

В своем выступлении Шэнь Хайсюн отметил, что строительство лаборатории по производству аудио-видео продукции сверхвысокой четкости поможет в создании бренда ведущей корпорации нового типа, обладающей влиянием и авторитетом. Это отвечает требованию генсекретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о конвергентном развитии СМИ, а также стратегии развития технологий "5G+4K/8K+AI". Лаборатория, руководствуясь высоким уровнем научных инноваций и преимуществами программного и аппаратного обеспечения, превратится в базу по изучению аудио-видео технологий и их прикладного применения, полностью используя научные и образовательные ресурсы Шанхая.

Лаборатория будет открыта в районе "Порт международных СМИ" Шанхая. В тот же день представители лаборатории при Медиакорпорации Китая подписали соглашения о сотрудничестве с разными организациями и компаниями, в том числе Шанхайским университетом транспорта, Институтом радио и телевизионного планирования при Госуправлении радиовещания и телевидения КНР, Шанхайской научной компанией "Хайсы", Корпорацией науки "Минлюе" и т.д.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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