Центры помогают избавиться от экстремистской идеологии и приобрести профессиональные навыки людям, которые подверглись обману или когда-либо участвовали в террористической деятельности, а также совершили незначительные правонарушения.

Однако Палата представителей Конгресса США приняла так называемый законопроект "О политике в области прав человека в отношении уйгуров 2019 года", который наполнен предвзятостью в отношении политики китайского правительства по управлению Синьцзяном. Там содержатся резкие высказывания о мерах, предпринимаемых Китаем в борьбе с терроризмом.

Неполная статистика показывает, что в период с 1990 года по конец 2016 года сепаратистские, террористические и экстремистские силы устроили тысячи терактов в Синьцзяне, убив большое число ни в чем неповинных людей и сотни сотрудников полиции, а также причинив неисчислимый материальный ущерб. Только в событиях 5 июля 2009 года погибли 197 человек и были ранены более 1700.

С момента принятия в соответствии с законом ряда превентивных мер по борьбе с терроризмом и по дерадикализации, в Синьцзяне в течение трех лет не произошло ни одного террористического инцидента. Ситуация с безопасностью в этом регионе значительно улучшилась, был отмечен значительный рост местной экономики, доходов местных жителей и доходов от туризма. Согласно экспертным данным, в прошлом году более 150 миллионов китайских и зарубежных туристов посетили Синьцзян, в том числе более 2,6 миллиона иностранных гостей.

Решительные меры Китая по борьбе с терроризмом и экстремизмом соответствуют закону и резолюциям Организации Объединенных Наций и международным конвенциям по борьбе с терроризмом.

Соединенные Штаты игнорируют факты, делают безответственные высказывания в отношении Китая и искажают истину, что разоблачает намерение США подорвать стабильность в Синьцзяне и сдержать развитие Китая под предлогом защиты прав человека.

Исправить свои ошибки и стать на правильный путь - что здесь плохого? Или же эти негативные высказывания направлены только на Китай?