Ведущая CGTN Лю Синь: Исправить свои ошибки - что здесь плохого?

Новости

В России представили справочник по армиям и спецслужбам Востока и Африки 19:37
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре 19:33
Поздняков заявил, что на ОИ-2020 россияне будут представлять ОКР 19:28
Акимов: Стресс-тесты выдержали 5 из 7 "дорожных карт" 19:20
В Иране от гриппа скончались более 80 человек 19:15
В Иране солдат-срочник расстрелял трех военнослужащих 19:10
Путин и Лукашенко перешли к общению тет-а-тет 18:40
В Тюмени при взрыве газа в жилом доме погиб человек 18:38
США внесли санкции против "Северного потока-2" в проект закона об обороне 18:31
В Крыму откроют детский реабилитационный центр мирового уровня 17:35
Лукашенко рассказал о своем уютном доме в Сочи 17:13
В МЧС рассказали, как безопасно украсить елку 17:11
Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии 16:59
В Сочи проходит торжественный обед в честь 20-летия Союзного государства 16:52
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии 16:42
Праправнук Льва Толстого открыл турмаршрут по следам писателя в Чечне 16:26
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным 16:23
Путин: Люди должны получать преимущества от интеграции РФ и Беларуси 16:21
В Милане 18 человек пострадали в ДТП 16:20
Эрмитаж будет транслировать очереди к кассам в режиме онлайн 16:18
Казань завоевала право провести ЧЕ по плаванию и водным видам спорта 16:12
Суд арестовал организатора убийства главы центра "Э" Ингушетии 16:06
В Австрии преступники планировали продать радиоактивный материал 15:56
В Чечне женщину оштрафовали за закаливание грудничка снегом 15:51
Американские кинокритики назвали лучшие иностранные фильмы года 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 18:20
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Ведущая CGTN Лю Синь: Исправить свои ошибки - что здесь плохого?

Как можно исправить свои ошибки и начать новую жизнь тем, кто совершил незначительные преступления и однажды оступился в жизни? На протяжении последних трех лет в Синьцзяне прилагали неустанные усилия для решения этого вопроса. Созданные в регионе центры профессионального образования и подготовки сыграли важную роль в дерадикализации и борьбе с терроризмом, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" ведущую CGTN Лю Синь.

Центры помогают избавиться от экстремистской идеологии и приобрести профессиональные навыки людям, которые подверглись обману или когда-либо участвовали в террористической деятельности, а также совершили незначительные правонарушения.

Однако Палата представителей Конгресса США приняла так называемый законопроект "О политике в области прав человека в отношении уйгуров 2019 года", который наполнен предвзятостью в отношении политики китайского правительства по управлению Синьцзяном. Там содержатся резкие высказывания о мерах, предпринимаемых Китаем в борьбе с терроризмом.

Неполная статистика показывает, что в период с 1990 года по конец 2016 года сепаратистские, террористические и экстремистские силы устроили тысячи терактов в Синьцзяне, убив большое число ни в чем неповинных людей и сотни сотрудников полиции, а также причинив неисчислимый материальный ущерб. Только в событиях 5 июля 2009 года погибли 197 человек и были ранены более 1700.

С момента принятия в соответствии с законом ряда превентивных мер по борьбе с терроризмом и по дерадикализации, в Синьцзяне в течение трех лет не произошло ни одного террористического инцидента. Ситуация с безопасностью в этом регионе значительно улучшилась, был отмечен значительный рост местной экономики, доходов местных жителей и доходов от туризма. Согласно экспертным данным, в прошлом году более 150 миллионов китайских и зарубежных туристов посетили Синьцзян, в том числе более 2,6 миллиона иностранных гостей.

Решительные меры Китая по борьбе с терроризмом и экстремизмом соответствуют закону и резолюциям Организации Объединенных Наций и международным конвенциям по борьбе с терроризмом.

Соединенные Штаты игнорируют факты, делают безответственные высказывания в отношении Китая и искажают истину, что разоблачает намерение США подорвать стабильность в Синьцзяне и сдержать развитие Китая под предлогом защиты прав человека.

Исправить свои ошибки и стать на правильный путь - что здесь плохого? Или же эти негативные высказывания направлены только на Китай?

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцы осложняют своими действиями ситуацию вокруг Ирана
В Госдуме оценили изменение документации на машину
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян