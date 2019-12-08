Ядерные врата: испытания дверей бункера РВСН взрывом показали на видео

Появилось видео испытаний самых мощных дверей в России. Они защищающих святая святых РВСН - командный бункер, откуда управляют всеми наземными ядерными силами страны.

Очередной выпуск "Военной приемки" телеканала "Звезда" был посвящен Центральному командному пункту РВСН. Съемочная группа приоткрыла некоторые секреты службы ракетчиков в закрытом бункере. Показали, как загружают в шахты контейнеры с новейшими ракетами "Ярс".

Но "гвоздем" программы стали испытания шлюзовых дверей командного пункта РВСН. Каждая из них весит около 4 тонн. Изготовлены они из легированной стали, а некоторые элементы - из секретных сплавов.

Задача этих врат выдержать, если потребуется, даже последствия ядерной атаки. А потому проверяют их на прочность соответствующим образом.

На полигоне в Ленинградской области двери вмонтировали в скалу под землей. Над ней подвесили взрывчатку - 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Снимали испытания с коптера, парящего на высоте в несколько сотен метров.

Взрывная волна отразилась от верхних слоев атмосферы и вернулась вниз. По словам ведущего, ощущение возникает жутковатое, будто нечто падает на тебя с неба.

И такой неимоверный удар дверь выдержала без серьезных последствий. Сохранилась геометрия конструкции, не пострадали силовые элементы.