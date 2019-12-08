Наблюдательный совет РУСАДА решит, соглашаться или нет с вердиктом WADA

В субботу в Лозанне прошло заседание Олимпийского саммита, в котором принял участие глава ОКР Станислав Поздняков. Глава ОКР рассказал о том, какие шаги будут предприняты, если исполком WADA рекомендации комитета по соответствию об отстранении России на 4 года ото всех крупнейших стартов.

"Если 9 декабря исполком WADA примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями исполкома WADA и их последствиями будет принимать Набсовет РУСАДА, независимый коллегиальный орган, в который входят 7 членов, председателем является Александр Ивлев. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Как пояснил Поздняков, такое решение было принято на недавнем общем собрании членов РУСАДА.

"Подчеркну, что ни генеральный директор РУСАДА, ни представители ОКР или ПКР не уполномочены делать какие-либо заявления от лица РУСАДА по данному вопросу", - продолжил Поздняков.

В случае несогласия с вынесенным вердиктом, наблюдательный совет РУСАДА примет решение о дальнейших шагах.

"В случае несогласия РУСАДА с вердиктом Исполкома всемирного антидопингового агентства, вопрос будет рассматриваться в CAS, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать, в таком случае, ОКР и ПКР. Сразу после принятия решения Набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги", - сообщил глава ОКР.