Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.12.2019,  
18:04
Текст:  Руслан Мельников

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Фото: Илья Максимов / РГ Фото: Илья Максимов / РГ
Фото: Илья Максимов / РГ

Как пишет The National Interest, серийное производство СВЧ должно начаться уже в 2020 году.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии

В публикации отмечается, что, если СВД изначально создавалась под патрон 7,62x54R, то СВЧ спроектирована по модульной системе и подходит для нескольких калибров. Речь идет о модификациях, предназначенных под унитарный винтовочный патрон 7,62x54R, патрон НАТО 7,62x51, и патрон калибра .338 Lapua Magnum.

The National Interest подчеркивает более современный дизайн СВЧ по сравнению с СВД. В частности, отмечается возможность удобного использования сошек, левостороннее расположение рукояти взведения затвора и наличие длиной планки Пикатинни, которая позволяет устанавливать на винтовку современные прицелы, приборы ночного видения и тепловизоры.

Автор материала обращает внимание и на тот факт, что версия СВЧ, рассчитанная на патроны калибра 7,62x54R, может использовать магазины от СВД. Это демонстрирует совместимость с существующим оружейным арсеналом. Кстати, особенно отмечается преданность России калибру 7,62х54R, обеспечивающему точность ведения огня. The National Interest признает, что Россия производит отличные снайперские патроны в этом калибре, но из-за их особенностей в одном магазине сложно разместить большое количество боеприпасов.

В целом же, по мнению американского издания, СВЧ стала необходимым обновлением в условиях модернизации российской армии.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Twitter.com
США спустили на воду новый авианосец 16:59
Воздушный шпион США вновь замечен у берегов Крыма 05.12.2019
Система прогнила: в США семьи военных жалуются на плесень и паразитов 05.12.2019
стрелковое оружие
Фото: youtube.com
Запуск украинской ракеты "Нептун" показали на видео 12:07
Автомат спецназначения: 9А-91 замечен у бойцов "Сил тигра" в Сирии 05.12.2019
Скандал вокруг покупки американских винтовок разразился в Австралии 04.12.2019
винтовки
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57 07.12.2019
Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США 29.11.2019
В кромешной тьме: российский стрелок установил новый мировой рекорд 28.11.2019