Пентагон признал отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США приходится вкладывать "каждый свободный доллар" в то, чтобы нагнать Россию в области разработок гиперзвукового оружия. Об этом он рассказал на форуме по безопасности, прошедшем в Калифорнии. Трансляция мероприятия велась в Facebook.

Отвечая на вопрос касательно российских успехов в разработках гиперзвукового оружия, Эспер ответил, что США сделали паузу в этой технологии несколько лет назад. "Тогда мы явно лидировали, а теперь играем в догонялки", - отметил он.

По его словам, "Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия".

Эспер отметил, что он обеспокоен тем, что Россия разрабатывает различное, в том числе и стратегическое оружие, которое "находится за пределами СНВ-3".

"Теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские", - рассказал министр.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заканчивается в начале 2021 года, и пока неясно, станут ли США его продлевать. В настоящее время Америка заявляет, что договоренности с Россией должны включать не только вооружения, подпадающие под СНВ-3 (в том числе ракеты "Тополь", "Булава", "Синева" и бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160), но также и на другое оружие и средства его доставки, включая маломощные ядерные устройства. Причем часть этого оружия в России еще только разрабатывается.

Ранее Вашингтон уже вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в нарушении условий этого соглашения. Москва отвергла утверждения американской стороны.