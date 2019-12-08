Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

"Одной из самых ярких звезд современности" назвал Александр Лукашенко народную артистку СССР Алису Фрейндлих, поздравив 8 декабря популярную актрису Союзного государства с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Всецело посвятив себя искусству, Вы создали в театре и кино галерею незабываемых образов, благодаря которым Вас знают и искренне любят зрители разных стран и поколений. Ваши роли излучают жизнелюбие и оптимизм, очаровывают богатством чувств, раскрывают красоту женской души", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Алисе Фрейндлих доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия. "Пусть Ваше творчество и в дальнейшем радует преданных поклонников, способствует укреплению дружбы между народами Беларуси и России", - подчеркнул глава государства.

Сыгранные роли составляют солидную антологию артистического дарования Алисы Фрейндлих, и сама народная артистка СССР, которая отмечает сегодня 85-летний юбилей, признается, что довольна тем, как сложилась ее судьба.

А начался творческий путь этой замечательной актрисы, напоминают обозреватели, в городе на Неве, с которым она связала свою яркую биографию. Ребенок блокады, она через всю жизнь пронесла благодарность и своей бабушке Шарлотте Фридриховне: "Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же стрелка наконец дойдет до нужного деления и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой жесткий режим устроила нам бабушка - и потому мы выжили". Внутренняя самодисциплина и самоконтроль не раз помогали ей в дальнейшей жизни.

Уже в школе Алиса занималась в театральном кружке, а в 1953 году поступила в Ленинградский театральный институт имени А.Н.Островского, который закончила с отличием. Актриса не раз признавалась, что наверняка давали о себе знать и гены: отец Бруно Фрейндлих, который играл в Александринском театре, снимался в кино, был тоже отмечен высоким званием народного артиста СССР.

Местные издания с ностальгической ноткой констатируют, что в те годы в моде был только "чистый жанр": талант, дар свыше, божья искра. Именно за это Фрейндлих полюбили сначала ее ленинградские поклонники, а вслед за ними всерьез и безоговорочно - вся театральная страна.

Поле четырех лет успешной работы в труппе театра имени Комиссаржевской актриса в самом начале семидесятых уходит в Театр имени Ленсовета, главным режиссером которого был Игорь Владимиров. Именно он и уловил специфику ее таланта, восстановив для нее пьесу Арбузова "Таня". В те же годы раскрывается и ее драматический дар.

В творчестве актрисы, подмечали театральные критики, стали органично сочетаться комические и трагические роли. Актриса сыграла Элизу Дулитл в "Пигмалионе" Шоу и Раневскую в "Вишневом саде" Чехова, приняла участие в спектаклях "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Укрощение строптивой", "Женский монастырь", "Ромео и Джульетта".

В кино зритель сумел оценить дарование актрисы еще в конце пятидесятых годов, когда она начала сниматься хоть и не в больших ролях, но блистательно проявив свое лирико-комедийное дарование. А настоящая известность пришла к ней после выхода на экраны ленты "Служебный роман". Актриса вспоминала, что после премьеры к ней даже приходили письма со словами: "После вашего фильма мы сразу отправились в парикмахерскую, сделали себе такую же прическу, сшили себе такое же платье и вообще привели себя в порядок".

Примечательно, что во время создания ленты Алиса Фрейндлих проявила и музыкальные способности: две песни в ее исполнении "У природы нет плохой погоды" и "Моей душе покоя нет" моментально стали хитами.

Мастерство актрисы многие годы вызывает шквал зрительских оваций и на сцене Большого драматического театра, где Алиса Бруновна продолжает служить. Кстати, апрельская премьера пьесы "Волнение", которая написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для Алисы Фрейндлих в год 35-летия её службы в БДТ и 100-летия театра, в очередной раз поразила всех индивидуальной творческой заявкой.

По утверждению критиков, зрители увидели бескомпромиссную, честную и неожиданную работу. А постановщик пьесы признавался, что создавал пьесу с огромным уважением и благодарностью за творческий путь народной актрисы ССР Алисы Фрейндлих, которой посвящена в эти дни вставка в БДТ, сообщил ТАСС художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.