Гостиничный комплекс загорелся в Подмосковье

Из-за возгорания в гостиничном комплексе, расположенном в Одинцовском районе Подмосковья, экстренные службы эвакуировали 19 человек - персонал и постояльцев. Судьба одного человека неизвестна. Ведутся его поиски, сообщает ТАСС.

Пожар, площадь которого 400 квадратных метров, произошел в магазине на первом этаже трехэтажного здания. Огонь тушат 25 человек, на месте происшествия находятся 7 единиц техники, рассказали в МЧС. "В селе Ромашково на улице Советская загорелось трехэтажное здание. Причина пока неизвестна", - добавили в ведомстве.