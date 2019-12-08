В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.

Жильцы одного из многоэтажных домов по Сергеляхскому шоссе услышали крики о помощи, раздающиеся из стены. Звонок в республиканскую службу спасения поступил во втором часу ночи. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена, усиленная специалистами Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

"Прибыв на место, выяснили что мужчина, находясь в техническом помещении 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие. Пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции около 28 метров, и застрял в районе первого этажа вниз головой", - сообщил "РГ" специалист по связям с общественностью Службы спасения РС(Я) Вячеслав Меженов.

Он отметил, что пострадавший остался жив благодаря тому, что шахта идет на сужение, поэтому скорость падения замедлилась. Кроме того, падение смягчили упавшие вниз валенки. Чтобы деблокировать жителя, спасатели раздолбили стену и перепилили арматуру. Мужчину достали из стены и передали работникам скорой помощи.