Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград. В кафедральном соборе Христа Спасителя в день отдания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы он совершил Божественную литургию. По ее окончанию он обратился ко всем прихожанам с неожиданными словами - патриарх призвал не копировать зарубежные законы без учета традиций России.

"Угроза копирования законодательных инициатив существует, - сказал глава РПЦ, - поэтому я призываю всех законотворцев, принимая тот или иной закон, осознавать важность соотнесения этого закона с духовной, культурной традицией своего народа. Тот народ, который сохраняет свое единство, - сильный народ, который способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы".

Патриарх особо отметил, что иностранный опыт можно и нужно применять, он выступил против изоляции, но за осмысленное применение зарубежного опыта. Он добавил, что россиянам сегодня нужна "консолидация сил в преодолении несущественных повседневных разногласий, которые лежат на поверхности и не затрагивают глубинных интересов жизни народа".

На литургии присутствовал глава Калининградской области Антон Алиханов.

Патриарх Кирилл вручил местному общественному деятелю Владимиру Щербакову орден Русской Православной Церкци - святого Даниила Московского второй степени. Глава РПЦ отметил, что награда вручается за активное строительство храмов в регионе. В частности, в Калининграде возведен храм Косьмы и Домиана. Также завершается строительство церкви Кирилла и Мефодия, расписана и выполнена алтарная мозаика Кафедрального собора.

Затем патриарх Кирилл возглавил Епархиальное собрание Калининградской митрополии. Также запланирована встреча и переговоры предстоятеля РПЦ с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Еще патриарх Кирилл передаст технику и учебные пособия местной православной гимназии.

В поездке патриарха сопровождают управляющий делами Московской Патриархи митрополит Воскресенский Дионисий, руководитель Административного секреатриата московской патриархии епископ Павлово-Посадский Фома и руководитель службы протокола РПЦ протоиерей Андрей Бондаренко.

Досье "РГ"

После избрания патриархом всея Руси Кирилл оставался правящим архиереем Калиниградской епархии. 21 октября 2016 года епархия была преобразована в Калининградскую митрополию (включает Калининградскую и Черняховскую епархии). Вскоре Синод РПЦ одобрил просьбу калининградцев оставить за патриархом Кириллом временное управление Калининградской митрополией.