Новости

Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии чуть не разбился в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
Николай Басков прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию 15:20
Шоумен съел приклеенный к стене банан стоимостью 120 тысяч долларов 15:11
Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей 15:10
В Махачкале двое полицейских пострадали в ДТП 13:33
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 13:29
В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка 13:00
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима 12:15
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту 12:12
В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов 12:09
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео 12:03
В Чечне прошел первый в СКФО чемпионат по полетам в аэродинамической трубе 11:50
В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки 11:47
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов 11:28
Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:26
Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства 11:08
Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера "Оренбурга" 11:07
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна 11:05
На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика 11:00
Наблюдательный совет РУСАДА решит, соглашаться или нет с вердиктом WADA 10:48
В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев 10:41
Сборная России по хоккею с победы стартовала на Мировом кубке вызова 10:36
В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сын певицы Валерии чуть не разбился в ДТП под Петербургом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: https://vk.com/arseniy_shulgin Фото: https://vk.com/arseniy_shulgin
Фото: https://vk.com/arseniy_shulgin

23-летний сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У молодого человека разорвана губа, ему наложили швы, девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.

Фото: https://vk.com/spb_today
ГИБДД раскрыла подробности массовой аварии в Петербурге

По словам Пригожина, Арсений Шульгин вместе со своей девушкой выехал из Москвы накануне ночью, чтобы утром в воскресенье быть в Петербурге. 21-летний молодой человек планировал сделать сюрприз своей маме, Валерия в эти дни как раз находится в Петербурге.

Шульгин повел машину по недавно открытой трассе М-11. На подъезде к Петербургу машина врезалась в отбойник. Молодого человека и его девушку госпитализировали.

Пригожин отметил, что ни он, ни его супруга не знали о планах Шульгина совершить ночную поездку из Петербурга в Москву.

Справка "РГ"

Арсению Шульгину 21 год. Он пошел по стопам матери и с детства занимается музыкой. Арсений - пианист, несмотря на юный возраст он уже является лауреатом множества профессиональных конкурсов.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов