Сын певицы Валерии чуть не разбился в ДТП под Петербургом

23-летний сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У молодого человека разорвана губа, ему наложили швы, девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.

По словам Пригожина, Арсений Шульгин вместе со своей девушкой выехал из Москвы накануне ночью, чтобы утром в воскресенье быть в Петербурге. 21-летний молодой человек планировал сделать сюрприз своей маме, Валерия в эти дни как раз находится в Петербурге.

Шульгин повел машину по недавно открытой трассе М-11. На подъезде к Петербургу машина врезалась в отбойник. Молодого человека и его девушку госпитализировали.

Пригожин отметил, что ни он, ни его супруга не знали о планах Шульгина совершить ночную поездку из Петербурга в Москву.

Справка "РГ"

Арсению Шульгину 21 год. Он пошел по стопам матери и с детства занимается музыкой. Арсений - пианист, несмотря на юный возраст он уже является лауреатом множества профессиональных конкурсов.