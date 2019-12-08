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08.12.2019 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петрозаводске загорелся склад у железной дороги

Текст: Вера Черенева

В Петрозаводске сотрудники пожарных подразделений пытаются потушить склад площадь 400 квадратных метров.

На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика

Строение находится в непосредственной близости от железнодорожных путей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент огнеборцы смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени. В ближайшее время к месту происшествия должен прибыть пожарный поезд.

Огнеборцы действуют с предельной осторожностью, ведь пока еще не известно, какие предметы или вещества хранятся на складе.

Тем не менее, в спасательном ведомстве отмечают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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