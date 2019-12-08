В Петрозаводске загорелся склад у железной дороги

В Петрозаводске сотрудники пожарных подразделений пытаются потушить склад площадь 400 квадратных метров.

Строение находится в непосредственной близости от железнодорожных путей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент огнеборцы смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени. В ближайшее время к месту происшествия должен прибыть пожарный поезд.

Огнеборцы действуют с предельной осторожностью, ведь пока еще не известно, какие предметы или вещества хранятся на складе.

Тем не менее, в спасательном ведомстве отмечают, что пострадавших в результате происшествия нет.