США спустили на воду новый авианосец

Newport News Shipbuilding christened the @USNavy's newest nuclear-powered aircraft carrier John F. Kennedy (#CVN79) today. Read more in the press release: https://t.co/1CCJTrpiKr pic.twitter.com/7jyvBeRMIu — Huntington Ingalls Industries (@HIIndustries) December 7, 2019

На верфи Ньюпорт Ньюс состоялась церемония крещения нового атомного авианосца John F. Kennedy. Крестной матерью 337-метрового корабля водоизмещением более 100 тысяч тонн стала Кэролайн Кеннеди, дочь 35-го президента США.

От церемонии резки первого листа стали для корпуса нового корабля до спуска его на воду (во флоте США эта процедура именуется крещением) прошли восемь лет. Передача авианосца ВМС США запланирована на 2022 год, сообщили в пресс-службе судостроительной компании Huntington Ingalls Industries.

John F. Kennedy- второй атомоход проекта Gerald R. Ford. Авианосцы этого типа заменят в американском флоте корабли типа Nimitz. Обладая схожими размерами, новые авианосцы имеют больше возможностей по отправке и приему самолетов благодаря электромагнитным катапультам и новой системе управления полетами. Так, авиакрыло вырастет до 75 самолетов и вертолетов против 50 у Nimitz.

Правда, головной корабль серии преследуют проблемы, связанные как раз с системой управления полетами, катапультами нового типа и подъемниками боеприпасов. Кроме того, у авианосца сломалась силовая установка. Американское издание Task&Purpose назвало авианосец "плавучей катастрофой".