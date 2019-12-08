Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Детройт"

"Питтсбург" и "Детройт" порадовали болельщиков восемью заброшенными шайбами (5:3). В составе "пингвинов" снова вел за собой партнеров Евгений Малкин.
Российский форвард в шестом матче подряд набирает очки. На этот раз он стал автором гола, а также записал на свой счет две результативные передачи.
MALKAMANIA CONTINUES!@emalkin71geno has an active six-game point streak (4G-8A) vs. Detroit. pic.twitter.com/gARNAdKdqu— Pittsburgh Penguins (@penguins) 8 декабря 2019 г.
После матча главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан ответил вклад Малкина в успех.
"Я в восторге от игры Евгения, - сказал он. - Он приносит огромную пользу команде и сейчас является лидером".
Партнер Малкина по звену Джейк Гюнцель также восхитился талантом россиянина.
"Он может все - забивать, отдавать голевые передачи. Он добился огромного успеха в карьере благодаря тому, что уделяет внимание разным мелочам на льду. Играть с ним очень весело", - сказал он.
В другом матче дня "Колорадо" переиграл "Бостон" - 4:1. Одна из шайб на счету Валерия Ничушкина, который после затяжной голевой засухи наконец-то отличился.