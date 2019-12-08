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08.12.2019 09:30
Рубрика: Спорт

Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Детройт"

Текст: Максим Домчев

"Питтсбург" и "Детройт" порадовали болельщиков восемью заброшенными шайбами (5:3). В составе "пингвинов" снова вел за собой партнеров Евгений Малкин.

Российский форвард в шестом матче подряд набирает очки. На этот раз он стал автором гола, а также записал на свой счет две результативные передачи.

После матча главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан ответил вклад Малкина в успех.

"Я в восторге от игры Евгения, - сказал он. - Он приносит огромную пользу команде и сейчас является лидером".

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Партнер Малкина по звену Джейк Гюнцель также восхитился талантом россиянина.

"Он может все - забивать, отдавать голевые передачи. Он добился огромного успеха в карьере благодаря тому, что уделяет внимание разным мелочам на льду. Играть с ним очень весело", - сказал он.

В другом матче дня "Колорадо" переиграл "Бостон" - 4:1. Одна из шайб на счету Валерия Ничушкина, который после затяжной голевой засухи наконец-то отличился.

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