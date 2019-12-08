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08.12.2019 12:09
Рубрика: В мире

В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов

Текст: Константин Волков

Распространившееся по всему миру развлечение - отвинтить крышку с бутылки ударом ноги, так называемый bottle cap challenge, уже давно стало флешмобом, в котором отметились многие известные люди, включая Джейсона Стэтхема, Тони Макгрегора, Алину Загитову и других.

Фото: Предоставлено China Daily
Молодые китайцы все чаще ищут дополнительный доход

Через несколько месяцев зародившийся в июне флешмоб начал терять популярность, и тогда китайские операторы дронов решили вдохнуть в него новую жизнь. Теперь они пытаются отвинтить крышки с бутылок прикосновением винта беспилотника.

Это, может быть, не столь зрелищно, как взмах ногой, однако требует от операторов дронов отличной координации движений и развитой мелкой моторики.

В мире Восточная Азия Китай
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