В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов

Распространившееся по всему миру развлечение - отвинтить крышку с бутылки ударом ноги, так называемый bottle cap challenge, уже давно стало флешмобом, в котором отметились многие известные люди, включая Джейсона Стэтхема, Тони Макгрегора, Алину Загитову и других.

Через несколько месяцев зародившийся в июне флешмоб начал терять популярность, и тогда китайские операторы дронов решили вдохнуть в него новую жизнь. Теперь они пытаются отвинтить крышки с бутылок прикосновением винта беспилотника.

Это, может быть, не столь зрелищно, как взмах ногой, однако требует от операторов дронов отличной координации движений и развитой мелкой моторики.