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08.12.2019 01:17
Рубрика: В мире

В Пекине открылся Центр повышения квалификации учителей русского языка

Текст: Константин Волков
В Пекине начал работу российско-китайский Центр повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка. Он был открыт МГУ им. Ломоносова совместно с Пекинским педагогическим университетом в рамках проекта "Учитель Великого шелкового пути".
Фото: Валерий Частных Фото: Валерий Частных
Фото: Валерий Частных

Первое мероприятие центра прошло сразу на двух площадках: семинары повышения квалификации были проведены 5 и 6 декабря в Пекинском педагогическом университете и в Сианьском университете иностранных языков.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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В Пекине на мастер-классы и лекции специалистов Института русского языка и культуры МГУ собрались около пятидесяти учителей и преподавателей из разных городов и провинций Китая. На этих занятиях замдиректора российского Института русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ Валерий Частных рассказал о некоторых тонкостях преподавания русского языка, а преподаватель Института Юлия Рыжих прочла небольшую лекцию о системе русского речевого этикета. Во время мастер-классов участники семинара разыгрывали диалоги и выполняли лексико-грамматические задания. Большой интерес у преподавателей вызвал видеокурс русского языка под названием: "В Москву? В Москву!".

Не меньшее число участников собрал и семинар в Сиане. Там специалисты МГУ рассказали об учебных программах Московского университета и методах преподавания русского языка как иностранного, в том числе об эффективности приема драматизации на уроках. Юлия Рыжих предложила китайским коллегам стать участниками театральной постановки. Сказка "Репка", которую они разыграли, вызвала у преподавателей неподдельную радость, рассказали специалисты из МГУ.

Фото: Константин Волков/РГ
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"Хочется отметить творческую атмосферу семинаров. Работать с китайскими коллегами было интересно. Завязалось много профессиональных контактов, которые, уверена, выльются в хорошие проекты", - отметила Юлия Рыжих.

Кроме того, российские и китайские специалисты обсудили особенности преподавания русского языка в обеих странах. Преподаватели из КНР говорили, в частности, о необходимости постоянных встреч и обмена опытом, о важности координации учебных программ и создании совместных учебных материалов. Также была затронута тема организации учебного процесса в МГУ, поговорили и о возможных направлениях сотрудничества Московского университета с китайскими учебными заведениями.

"Многочисленность участников двух семинара и их активность показывает, что создание совместного российско-китайского центра повышения квалификации - очень важное и актуальное событие", - отметил Валерий Частных, ставший содиректором Центра повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка с российской стороны.

В мире Восточная Азия Китай Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Отношения России и Китая
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