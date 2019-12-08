Запуск украинской ракеты "Нептун" показали на видео

В Сети опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".

На кадрах запечатлен старт ракеты из наземного передвижного комплекса и ее полет на малой высоте над морем в сопровождении Су-27 ВВС Украины.

Напомним, о завершении испытаний ракеты "Нептун" стало известно в конце ноября этого года. Запуск был произведен с полигона Алибей в Одесской области. Ракета прошла более 250 километров по заданным маршруту и высотам в северной части Черного моря, что подтверждает ее летные характеристики.

РК-360МЦ "Нептун" представляет собой комплекс крылатых ракет наземного базирования, предназначенный, как утверждается, для поражения боевых кораблей разного класса, включая крейсер и эсминец. Масса ракеты Р-360МЦ составляет 870 килограммов, масса боеголовки - 150 килограммов. Заявленная дальность полета достигает 280 километров, а максимальная скорость - около 900 километров в час.

Разработка "Нептуна", как отмечают эксперты, велась на основе советской ракеты КР Х-35У противокорабельного комплекса "Уран", которую планировалось производить на предприятии в Харькове.

В настоящее время характеристики первой украинской крылатой ракеты существенно ниже возможностей российских или американских боеприпасов аналогичного класса.