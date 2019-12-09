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09.12.2019 08:01
Рубрика: Спорт

Георгиев и Панарин остановили "Вегас"

Текст: Максим Домчев
Гол Артемия Панарина и 38 отраженных бросков голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева помогли клубу из Нью-Йорка разгромить "Вегас" - 5:0.
Фото: AP Photo/Isaac Brekken Фото: AP Photo/Isaac Brekken
Фото: AP Photo/Isaac Brekken

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс". Место в воротах "рейнджеров" занял российский голкипер Александр Георгиев, отлично отыгравший в двух предыдущих матчах.

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Уже в первом периоде Артемий Панарин и Крис Крайдер дважды поразили ворота "рыцарей". Во втором периоде отличились Джейкоб Труба и Йеспер Фаст. Победную точку в матче поставил Мика Зибанежад, которому ассистировал Панарин. После этого матча в активе российского форварда стало 14 заброшенных шайб и 22 голевые передачи.

Однако лучшим игроком встречи был признан российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев, отразивший все 38 бросков по своим воротам и второй раз в сезоне отыгравший на ноль.

"Георгиев - очень хороший голкипер, мы узнали это еще в прошлом году, - сказал тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн. - Сейчас он переходит на новый уровень и становится более уверенным в себе. Сегодня он сыграл просто здорово и дал нам шанс победить. Он показал хорошую игру".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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