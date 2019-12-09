Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.12.2019,  
15:15
Текст:  Алексей Брусилов

Гусеницами кверху: танк "Меркава-4" перевернулся у границы с Ливаном

Основной боевой танк Армии обороны Израиля Merkava Mark IV утром в понедельник перевернулся в горах на границе с Ливаном. Сообщается, что инцидент произошел в ходе учений из-за плохой видимости.

Машина получила повреждения, однако пострадал ли в ходе данного инцидента экипаж, пока не сообщается.

На обнародованной фотографии виден лежащий гусеницами вверх танк и находящиеся рядом военнослужащие.

В социальных сетях сейчас активно обсуждают, с какими проблемами придется столкнуться в ходе эвакуации этой махины весом в 70 000 килограммов.

В израильской армии, как и в любых вооруженных силах, интенсивно эксплуатирующих военную технику в ходе боевой подготовки, достаточно часто происходят различные инциденты и происшествия.

Фото: United States Marine Corps / wikimedia.org
Ракета комплекса "Стрела-2" сбила истребитель над Триполи

Танки часто переворачиваются на полигонах и в ходе транспортировки на тралах. Они также горят по различным техническим причинам, из-за нарушений правил эксплуатации. Время от времени машины тонут. Бывают также проблемы в ходе учений с применением штатного оружия.

В начале года сообщалось, что экипаж уснул на своих рабочих местах, и танк задним ходом самостоятельно проехал 600 метров, при этом пересек шоссе.

Танки "Меркава-4" в настоящее время считаются одними из самых мощных в мире. Кроме многослойного бронирования их оборудуют комплексами активной защиты, которые уже в реальных боевых условиях продемонстрировали свою эффективность против управляемых противотанковых ракет и реактивных гранат.

В качестве основного вооружения применяется 120-мм пушка, один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета. Имеется также 60-мм миномет. Новейшая система управления огнем позволяет эффективно воевать как днем, так и ночью. 1500-сильный двигатель способен разгонять "колесницу" до 60 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Пресс-служба ЦВО
Уральские танкисты уничтожили "террористов" в ночном бою 14:03
Гроза танков: новая версия БТР-80 получила больше ракет "Корнет" 06.12.2019
Настоящий раритет: советские авиадесантные САУ отстрелялись во Вьетнаме 05.12.2019
танки
Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР 05.12.2019
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой 05.12.2019
Израиль
Большой и тяжелый: израильский БТР "Эйтан" получил пушку и ракеты 08.11.2019
В США отреагировали на слухи о вывозе израильской противоракеты в РФ 08.11.2019