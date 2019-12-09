Исследование: мир продолжает вооружаться

Почти на 5% увеличили 100 ведущих оружейных концернов мира продажу своей продукции в 2018 году по сравнению с годом предыдущим. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), которые приводит немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

Абсолютный фаворит по продаже вооружений - снова Соединенные Штаты Америки. Пять американских компаний занимают сейчас первые места по производству оружия. Это, в частности, напоминает издание, "Локхид Мартин", "Боинг", "Нортроп Грумман", "Рейтеон" и "Дженерал Дайнэмикс". Вместе взятые эти компании продали в 2018 году оружия на 148 миллиардов долларов. А в целом американские фирмы заработали на этом 246 миллиардов долларов - то есть 59 процентов от всех продаж оружия сотней ведущих компаний мира, что означает 7,2 процента роста в отношении к 2017 году.

Исследователи из СИПРИ полагают, что в США наблюдается тенденция к поглощению крупными концернами небольших фирм. "Американские компании готовятся к программе модернизации вооружений, провозглашенной президентом Трампом в 2017 году, - отмечает эксперт СИПРИ Ауде Флерант. - Крупные американские фирмы стремятся подмять под себя мелкие предприятия, с тем чтобы производить новейшие системы вооружений и тем самым оказаться в более выгодной позиции для получения заказов от администрации США".

Европа же поставляет на рынок вооружений пока только четверть - 24% товара: 27 представленных в списке СИПРИ европейских производителей продали оружия на 102 миллиарда долларов, или на 0,7%процента больше, чем годом ранее.

Однако при этом немецкие продажи оружия снизились на 3,8%, британские продажи в то же время сократились на 4,8%. Зато рост показали французские оружейники, на 2,4%.

Не остались без внимания авторов доклада СИПРИ и российские продажи вооружений. Они остались почти на прежнем уровне, считают эксперты: 100 российских производителей, вошедших в список, продали оружия в общей сложности на 36,2 миллиарда долларов.

В данном докладе не учтены данные по Китаю, отмечает "Зюддчойче цайтунг", поскольку у СИПРИ не было достаточной соответствующей информации на эту тему. Также следует понимать, что по версии СИПРИ продажей оружия считаются не только конкретные боевые средства, но и сервисные услуги в военной сфере.