Комитет по этике РФС оценит слова Гинера в адрес Егорова и Казарцева

Комитет по этике РФС даст оценку высказываниям президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА.

После окончания матча Евгений Гинер был сильно недоволен решениями бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым и обрушил свою критику на Александра Егорова. По мнению президента ЦСКА, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС - "конченый негодяй", а все, что происходит в его ведомстве - "беспредел". Более того, Евгений Гинер даже посоветовал Егорову покончить с собой.

Как сообщил ТАСС руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, публичные высказывания Евгения Гинера будут рассмотрены комитетом по этике РФС.

"Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола. Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение комиссии по этике, и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых комиссией по этике решении", - цитирует агентство слова Хачатурянца.

В понедельник Александр Егоров на брифинге для СМИ заявил, что бригада Василия Казарцева хорошо отработала на матче "Краснодар" - "ЦСКА.