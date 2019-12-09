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09.12.2019,  
07:48
Текст:  Руслан Мельников

Корпорация "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники

В России идет работа над созданием новых боевых беспилотных летательных аппаратов. Их разрабатывает корпорация "МиГ".
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В пресс-службе предприятия уточнили, что речь идет об авиакомплексах, создаваемых на базе скоростных беспилотников.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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При этом отмечается, что разрабатываемые образцы будут отличаться высоким боевым потенциалом и "смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами".

Также в корпорации напомнили, что новейший авиакомплекс МиГ-35, являющийся флагманским продуктом, уже осваивает Минобороны. Кроме того, идет модернизация всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31. В пресс-службе подчеркнули, что аналогов этим самолетам в мире нет.

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