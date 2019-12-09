Лучшие компютерные игры. Зимняя война. Мода

Что это за игра - "Почта Амура"? Иногда ее путают с "Флиртом цветов": в обеих играх обмениваются карточками, только в одном случае на них изображены цветы и штампованные фразы амурного содержания, а в другом - карточки-"секретки" заполняются играющими самостоятельно и тексты по смыслу возможны любые
Леонид Соловьев, автор дилогии о Ходже Насреддине и большой знаток Средней Азии, называл лянгу игрой китайской. В СССР она проникла через районы Кашгара и Урумчи. В Древнем Китае лянгу использовали для развития силы, ловкости и выносливости солдат. А в Советском Союзе ее по непонятной причине категорически запрещали в школах