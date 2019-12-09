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9 декабря 2019 г. 19:50
Общество
Видео: Артем Локалов, Елизавета Совцова

Лучшие компютерные игры. Зимняя война. Мода

Новое видео проекта "Родина" - VATNIKSTAN
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#видео
#игры
Игры Родины: "По залу мчится почтальон, последней почтой нагружен"
16.07.2019 Научная библиотека

По залу мчится почтальон, последней почтой нагружен

Что это за игра - "Почта Амура"? Иногда ее путают с "Флиртом цветов": в обеих играх обмениваются карточками, только в одном случае на них изображены цветы и штампованные фразы амурного содержания, а в другом - карточки-"секретки" заполняются играющими самостоятельно и тексты по смыслу возможны любые

Игры Родины: Чук, Гек и лянга
24.10.2016 "Родина"

Чук, Гек и лянга

Леонид Соловьев, автор дилогии о Ходже Насреддине и большой знаток Средней Азии, называл лянгу игрой китайской. В СССР она проникла через районы Кашгара и Урумчи. В Древнем Китае лянгу использовали для развития силы, ловкости и выносливости солдат. А в Советском Союзе ее по непонятной причине категорически запрещали в школах

Игры Родины. Кнутиком ударь - закружи кубарь!
21.07.2016 Легенды

Кнутиком ударь - закружи кубарь!

При археологических раскопках в Великом Новгороде ученые постоянно находят эту игрушку в самых разных культурных слоях. Предполагают, что в кубарь играли и Вещий Олег, и князь Игорь. О правилах и технике игры вам расскажет июльский номер "Родины"

#журнал Родина