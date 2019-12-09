Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов.

Предполагается, что разрабатываемые беспилотники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами. Об этом было сказано в пресс-релизе корпорации, посвященном 80-летию ОКБ им. А.И. Микояна. За несколькими строчками - интересная история и еще более интересная перспектива.

ОКБ им. А.И. Микояна - одно из первых конструкторских бюро, в котором создали прототип боевого дрона с внушительными характеристиками. Под названием "Скат" его показали на авиасалоне МАКС-2007. Как тогда заявлялось, беспилотник имел максимальную взлетную массу около 20 тонн, максимальную скорость - 850км/час, радиус действия -1200 км. "Скат" мог нести до 6000 кг боевой нагрузки, в которую входили различные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы. По ряду причин работы над "Скатом" были закрыты. Однако, как теперь стало ясно, в "МиГе" руки не опустили. Более того - пошли совершенно новым путем.

Наряду с классическими беспилотниками разрабатываются и безэкипажные истребители. Это вполне возможно, так как бурно развивающийся искусственный интеллект, по мнению авиационных специалистов, позволит уже в наступающем десятилетии ставить в строй настоящие истребители, управлять которыми будет электронный мозг. Предполагается, что на боевое задание будет отправляться группа однотипных истребителей, предположим - МиГ-35, в которой лишь один самолет с летчиками на борту. При этом пилоты будут выполнять роль операторов, контролирующих действия истребителей-беспилотников. В свою очередь самолеты-роботы смогут самостоятельно оценивать воздушную обстановку, по команде вступать в воздушный бой или атаковать наземные цели. Истребители-дроны будут обладать уникальными пилотажными характеристиками, которые невозможно реализовать в самолетах, управляемых человеком, из-за огромных перегрузок.

Как считают авиационные эксперты, такое понятие, как "поколение летательного аппарата", скоро будет определяться уже не внешним видом самолета, а его компьютерным интеллектом.