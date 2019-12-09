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На 54-м году жизни умер советский режиссер Заза Урушадзе

Новости
    09.12.2019, 13:57
Текст:   Олег Усков

Советский, грузинский режиссер, сценарист и продюсер, номинант премии "Оскар" Заза Урушадзе скончался на 54-м году жизни 7 декабря. Об этом сообщает "Грузия Online".

По имеющейся информации, кинематографисту стало плохо в Вакийском плавательном бассейне в Тбилиси. Усилия прибывших на вызов медиков оказались тщетны.

Причиной смерти режиссера стал сердечный приступ.

Заза Урушадзе родился 30 октября 1966 года в семье футбольного голкипера, игрока сборной СССР Рамаза Урушадзе. В 1982-1988 годах обучался на режиссерском факультете Тбилисского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. В 2001-м стал председателем Экспертной комиссии Грузинского национального киноцентра, в 2002-2004 годах был его директором.

Урушадзе - один из самых известных кинорежиссеров современной Грузии. Его фильм "Мандарины" 2013 года был номинирована на "Оскар", всего получив более пятнадцати наград международных фестивалей.

Среди других работ - "Катаплексия" (1985), "Здесь рассвет" (1998), "Три дома" (2008), "Опекун" (2012).

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