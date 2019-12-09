Путин посвятит день прав человека правозащите

10 декабря, в Международный день прав человека, президент весь день проведет за обсуждением вопросов правозащиты.

Сначала в Кремле состоится заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке вопросы совершенствования судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних и другие актуальные темы.

Затем, в тот же день, Владимир Путин побеседует с региональными уполномоченными по правам человека. В Кремль придут свыше 70 омбудсменов.