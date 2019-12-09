Путин поздравил Пиотровского с юбилеем

Президент отметил большой вклад гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в сбережение наследия страны. Глава государства поздравил юбиляра с 75-летием телеграммой, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул плодотворную научную, организаторскую, общественную деятельность Пиотровского и заметил, что он достойно продолжил дело своего отца-академика.

Президент также оценил "значимый личный вклад в развитие знаменитого музея, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей". "Такой многогранный подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания", - считает он.

Глава государства пожелал Пиотровскому здоровья и успехов в ответственной работе.