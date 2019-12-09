Ракета комплекса "Стрела-2" сбила истребитель над Триполи

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара в субботу потеряли над Триполи МиГ-23МЛАЭ-2. Сторонники так называемого Правительства национального единства обнародовали видеокадры того, как это произошло.

Apparent video of the GNA shootdown of the LNA MiG-23 today #Libya. Seems to me like a 9K32 Strela-2(M) type MANPADS used, pretty vintage but worked this time.pic.twitter.com/rjVVG9MBLI — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ🍂 (@CalibreObscura) 7 декабря 2019 г.

Одиночный истребитель совершал полет над городскими кварталами столицы. Самолет шел на относительно низкой высоте, при этом не применял для защиты ложные тепловые цели. Вскоре пилот поплатился за свою самоуверенность.

Против крылатой машины была применена ракета переносного зенитного комплекса "Стрела-2" или одного из ее многочисленных клонов, выпускавшихся в различных государствах.

В результате горящий "двадцать третий" устремился к земле. К счастью обошлось без жертв среди населения, самолет упал на пустырь. Летчик, как сообщается, в звании генерала, смог успешно катапультироваться, но после приземления попал в руки боевиков. Судя по появившимся в Сети фотографиям, с пленным обращаются негуманно, подвергая его издевательствам.

В то же время, по данным командования ЛНА самолет, выполнявший разведывательный вылет, потерпел крушение по техническим причинам.

В последние месяцы в ходе ливийского конфликта, вовлеченные в него стороны делали упор в основном на использование беспилотных летательных аппаратов различного предназначения. В частности, сообщалось о потерях такой техники, принадлежащей Объединенным Арабским Эмиратам, Италии и США. Одновременно интенсивность применения обычных боевых самолетов и вертолетов резко упала. Можно предположить, что после данного инцидента их вылеты вообще будут сведены к минимуму.