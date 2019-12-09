Калужанин убил подругу, чтобы самоутвердиться

В Калуге завершено расследование гибели женщины во время многодневного застолья. Даму забил до смерти ее сожитель, а другие участники пиршества не обратили на это внимания.

Эта история произошла в декабре 2018 года. 41-летний мужчина с подругой пришел в гости к знакомым, где началась многодневная пьянка, в ходе которой мужчина регулярно избивал свою даму.

- Никто из присутствующих не обращал на это внимания, предполагая, что такие отношения для пары нормальны, - рассказала представитель регионального управления СКР Лилия Мошкова.

Забеспокоились хозяева, лишь когда женщина перестала подавать признаки жизни. Ее кавалер сбежал, а приехавшая "скорая" констатировала смерть от систематических ударов по жизненно важным органам.

Когда мучителя поймали, он рассказал, что избивал подругу от ревности и алкоголя, а также желая самоутвердиться перед знакомыми. В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к еще одному преступлению. Увидев в универсаме , как покупатель обронил банковскую карту, он забрал ее и несколько дней покупал с ее помощью еду и спиртное, пользуясь возможностью бесконтактной оплаты без ввода пин-кода.

В общей сложности по обвинениям в причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве калужанину грозит до 15 лет лишения свободы.