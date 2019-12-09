Под Липецком обстреляли автомобиль с рэп-дуэтом HammAli & Navai

Известные рэперы HammAli & Navai обратились с заявлением в полицию: по пути из Липецка, где проходил их концерт, их машину обстреляли.

Информацию о том, что заявление поступило в ОМВД по Становлянскому району, подтвердили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

По словам самих пострадавших, отечественный автомобиль, откуда и раздались "хлопки, похожие на выстрелы", ехал за ними от самого клуба, где проходило выступление группы. Все происходящие записано на камеру видеорегистратора пострадавших.

Сам концерт пришлось прервать: неизвестный сообщил о том, что в развлекательном комплексе "Мегаполис", где проходил концерт, заложено взрывное устройство. Примерно 600 человек персонала и гостей пришлось эвакуировать.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего.