Новости

КамАЗ выпустит "убийцу" ГАЗели 13:00
Эксперты назвали лучшие фильмы, актеров и актрис года 12:55
Художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов 12:49
Коллекция шотландского виски выставлена на аукцион за 10,5 млн долларов 12:46
В Подмосковье два коттеджа ограбили на 7,5 млн рублей 12:42
Столичным спасателям выдадут "Ледомеры" 12:36
Рапота рассказал о перспективах сотрудничества в Союзном государстве 12:33
В Москве пройдет международный фестиваль рекламы Red Apple 12:29
В Госдуме заявили о необходимости возрастной маркировки компьютерных игр 12:28
Стали известны самые пьющие регионы России 12:24
В Прикамье вынесли приговор мужчине, замуровавшему беременную жену в яме 12:14
Социологи назвали самые "ревнивые" города России 12:08
Сроки передачи показаний с электросчетчиков в Москве и области продлены 12:02
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender 12:00
Ученые нашли способ защитить осетров от браконьеров 11:55
В столице завершились осенние посадки деревьев 11:48
В парке "Лосиный остров" изучат состояние подземных вод 11:46
Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени 11:46
В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения 11:38
Хоккеисты Норвегии и Словении откроют молодежный ЧМ в Минске 11:37
Медведев поздравил с юбилеем директора Эрмитажа Пиотровского 11:36
Выписан второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска 11:36
В Забайкалье выписали из больницы пострадавшего в ДТП с автобусом 11:32
В Сибири полицейский залил виски в стеклоомыватель служебного авто 11:26
На Камчатке выпустили десять изъятых у браконьеров кречетов 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 12:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Столичным спасателям выдадут "Ледомеры"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Новый прибор получили столичные спасатели нынешней зимой. Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В МЧС России предупредили о сезонных рисках с приходом холодов

Спасателям на воде выдали специальный прибор для измерения толщины льда - ЛД-1200. Причем ледомер сможет измерять структуру льда, мониторить состояние ледовых переправ, показывать дефекты, внутри ледяного массива. Все эти наблюдения можно производить как контактно - посредством перемещения антенны георадара по поверхности льда, так и бесконтактно - располагая прибор на борту летательного аппарата или на мотосанях. Комплекс может измерять толщину льда от 0,05 до 2 метров, рабочий диапазон составляет от +50 до -40 градусов. В снаряженном состоянии прибор весит 2 килограмма.

Опытную эксплуатацию прибор пройдет на поисково-спасательной станции "Строгино".

Напомним, что для безопасного передвижения по льду его толщина должна быть 10-12 сантиметров. Для массового выхода на лед - толщина замерзшей воды должна составлять не менее 25 сантиметров.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров посетит США по приглашению Помпео
Российские компании стали готовиться к повышению зарплат
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
В МИД России выступили против расширения "нормандского формата"
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек