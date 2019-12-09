Столичным спасателям выдадут "Ледомеры"

Новый прибор получили столичные спасатели нынешней зимой. Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Спасателям на воде выдали специальный прибор для измерения толщины льда - ЛД-1200. Причем ледомер сможет измерять структуру льда, мониторить состояние ледовых переправ, показывать дефекты, внутри ледяного массива. Все эти наблюдения можно производить как контактно - посредством перемещения антенны георадара по поверхности льда, так и бесконтактно - располагая прибор на борту летательного аппарата или на мотосанях. Комплекс может измерять толщину льда от 0,05 до 2 метров, рабочий диапазон составляет от +50 до -40 градусов. В снаряженном состоянии прибор весит 2 килограмма.

Опытную эксплуатацию прибор пройдет на поисково-спасательной станции "Строгино".

Напомним, что для безопасного передвижения по льду его толщина должна быть 10-12 сантиметров. Для массового выхода на лед - толщина замерзшей воды должна составлять не менее 25 сантиметров.