В парке "Лосиный остров" изучат состояние подземных вод

На территории "Лосиного острова" могут внедрить систему мониторинга поземных вод. Об этом сообщила "РГ" пресс-служба национального парка.

Изучение состава и состояния воды позволит выявить негативный фактор влияния городской среды на состояние почв. Предполагается, что изучением займутся специалисты "Мосэкомониторинга". Они пробурят семь скважин, из них две - в глубине парка, а пять - около МКАД. А затем соберут данные о распространении водоносных и слабопроницаемых горизонтов, опишут их условия питания, взаимосвязь с поверхностными водотоками и водоемами. И вычислят возможные источники нарушения режима и загрязнения подземных вод. За ходом работ ведется постоянный контроль силами оперативно-постовой службы и лесной охраны.

После проведения работ будут разработаны рекомендации по организации системы мониторинга подземных вод на территории национального парка "Лосиный остров".