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09.12.2019 09:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авиапарк Магадана пополнился новым многофункциональным самолетом

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области
Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области

В Магадан прилетел первый из двух самолетов ТВС-2МС. Бипланы купили для развития внутрирегиональных перевозок пассажиров, грузов, почты, а также мониторинга пожарной обстановки в лесах, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
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Универсальные самолеты можно оборудовать медицинскими модулями для использования в качестве санитарной авиации в труднодоступных районах региона. Они могут "переобуваться" в лыжи и добираться до удаленных поселков. Бипланы хорошо подходят для погодных условий Магаданской области, им не нужны полноценные полосы, так как ТВС-2МС способен взлетать с грунтовой дороги, протяженностью всего 500 метров.

Самолет пока будет летать по трем направлениям - Сусуман, Омсукчан, Сеймчан. В планах у регионального правительства открыть рейсы в поселки Талая и Усть-Омчуг. Второй борт должен прибыть на Колыму через неделю.

ТВС-2МС является модернизированной версией биплана Ан-2, который выпускался с конца 1940-х годов и долгое время являлся основой отечественной малой авиации. Новая модель имеет обновленный газотурбинный двигатель повышенной экономической эффективности. По сравнению с предшественником максимальная дальность полета судна возросла в 1,5 раза (более 1200 километров), а максимальная высота, которую набирает самолет, увеличилась вдвое, до четырех тысяч метров. Салон может вместить 12 пассажиров, грузоподъемность от 1,5 тонны.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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