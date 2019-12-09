Авиапарк Магадана пополнился новым многофункциональным самолетом

В Магадан прилетел первый из двух самолетов ТВС-2МС. Бипланы купили для развития внутрирегиональных перевозок пассажиров, грузов, почты, а также мониторинга пожарной обстановки в лесах, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

Универсальные самолеты можно оборудовать медицинскими модулями для использования в качестве санитарной авиации в труднодоступных районах региона. Они могут "переобуваться" в лыжи и добираться до удаленных поселков. Бипланы хорошо подходят для погодных условий Магаданской области, им не нужны полноценные полосы, так как ТВС-2МС способен взлетать с грунтовой дороги, протяженностью всего 500 метров.

Самолет пока будет летать по трем направлениям - Сусуман, Омсукчан, Сеймчан. В планах у регионального правительства открыть рейсы в поселки Талая и Усть-Омчуг. Второй борт должен прибыть на Колыму через неделю.

ТВС-2МС является модернизированной версией биплана Ан-2, который выпускался с конца 1940-х годов и долгое время являлся основой отечественной малой авиации. Новая модель имеет обновленный газотурбинный двигатель повышенной экономической эффективности. По сравнению с предшественником максимальная дальность полета судна возросла в 1,5 раза (более 1200 километров), а максимальная высота, которую набирает самолет, увеличилась вдвое, до четырех тысяч метров. Салон может вместить 12 пассажиров, грузоподъемность от 1,5 тонны.