В Южно-Курильске загорелась котельная

Ночью в котельной поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Сахалинской области произошло возгорание, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Огнеборцы, прибывшие через четыре минуты после тревожного сообщения, увидели, что огнем охвачено 15 квадратных метров ленты транспортера. Пожар удалось потушить в течение нескольких минут силами трех человек с применением одной пожарной машины. При этом никто не пострадал. В котельной сразу же проведены восстановительные работы.

По данным спастельной службы, перебоев с подачей тепла в квартиры жителей Южно-Курильска не возникло.

Прокуратура Южно-Курильского района в связи с возгоранием на котельной организовала проверку. При наличии оснований виновные в инциденте понесут наказание по закону, заявили представители ведомства.