В окруженное медведями чукотское село доставят шумовые патроны

В Чукотское село Рыркайпия, которое окружили 56 голодных белых медведей, доставят ареснал отпугивающих средств. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил губернатор автономного округа Роман Копин.

"Подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом, готовы перебросить дополнительную технику и топливо", - написал Копин.

Он добавил, что охрану села могут укрепить дополнительными силами полиции, охотоведами и добровольцами из Эгвекинота.

Как писала "РГ", группа краснокнижных хищников, в том числе самки с детенышами, расположились на мысе Кожевникова близ Рыркайпия. Они питаются останками моржей, благодаря чему риск их захода в село не столь велик. Однако специалисты не исключают, что молодые медведи из любопытства могут заглянуть к людям.

Уйти с мыса зверям не позволяет отсутствие льдов. Рыркайпия находится на пути их миграции, и открытая вода не дает отправиться к местам охоты, в сторону Берингова пролива.

Население предупредили о потенциальной опасности и проинструктировали, как вести себя при встрече с животным. Село патрулируют полиция, пограничники, волонтеры.

Под особый контроль взяты детский сад, школа, больница. Детей возят на автобусе. Все массовые мероприятия в Рыркайпия отменены.