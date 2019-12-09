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09.12.2019 06:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В окруженное медведями чукотское село доставят шумовые патроны

Текст: Юлия Гарднер

В Чукотское село Рыркайпия, которое окружили 56 голодных белых медведей, доставят ареснал отпугивающих средств. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил губернатор автономного округа Роман Копин.

"Подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом, готовы перебросить дополнительную технику и топливо", - написал Копин.

Фото: iStock
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Он добавил, что охрану села могут укрепить дополнительными силами полиции, охотоведами и добровольцами из Эгвекинота.

Как писала "РГ", группа краснокнижных хищников, в том числе самки с детенышами, расположились на мысе Кожевникова близ Рыркайпия. Они питаются останками моржей, благодаря чему риск их захода в село не столь велик. Однако специалисты не исключают, что молодые медведи из любопытства могут заглянуть к людям.

Уйти с мыса зверям не позволяет отсутствие льдов. Рыркайпия находится на пути их миграции, и открытая вода не дает отправиться к местам охоты, в сторону Берингова пролива.

Население предупредили о потенциальной опасности и проинструктировали, как вести себя при встрече с животным. Село патрулируют полиция, пограничники, волонтеры.

Под особый контроль взяты детский сад, школа, больница. Детей возят на автобусе. Все массовые мероприятия в Рыркайпия отменены.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
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