В Приморье откроют центр "Эрмитаж - Владивосток"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Приморской государственной картинной галереи Алена Доценко заключили соглашение о намерении создать центр "Эрмитаж - Владивосток". Он подписано в Санкт-Петербурге в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Совместная музейно-выставочная деятельность обеспечит приток туристов в регион и даст возможность жителям края посмотреть работы, которые представлены в сокровищнице мировой культуры - Эрмитаже", - заявил на церемонии подписания документа Олег Кожемяко.

Пока филиал Эрмитажа во Владивостоке располагается в одном из зданий Торгового дома "Кунст и Альберс" на улице Светланской. Но в соответствии с Указом Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в городе должно быть построено отдельное здание.

Михаил Пиотровский выразил уверенность в том, что центр, проект которого уже готов, будет построен в короткие сроки.