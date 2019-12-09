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09.12.2019 04:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье откроют центр "Эрмитаж - Владивосток"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации Приморского окрая Фото: Пресс-служба администрации Приморского окрая
Фото: Пресс-служба администрации Приморского окрая

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Приморской государственной картинной галереи Алена Доценко заключили соглашение о намерении создать центр "Эрмитаж - Владивосток". Он подписано в Санкт-Петербурге в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Фото: Сергей Кирьянов/Пресс-служба Приморской картинной галереи
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"Совместная музейно-выставочная деятельность обеспечит приток туристов в регион и даст возможность жителям края посмотреть работы, которые представлены в сокровищнице мировой культуры - Эрмитаже", - заявил на церемонии подписания документа Олег Кожемяко.

Пока филиал Эрмитажа во Владивостоке располагается в одном из зданий Торгового дома "Кунст и Альберс" на улице Светланской. Но в соответствии с Указом Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в городе должно быть построено отдельное здание.

Михаил Пиотровский выразил уверенность в том, что центр, проект которого уже готов, будет построен в короткие сроки.

Власть Работа власти Регионы Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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