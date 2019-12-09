В Прикамье осужден водитель, пытавшийся выдать себя за своего близнеца

В Пермском крае осудили водителя, который не имел прав и пытался выдать себя за своего брата-близнеца. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент с подменой документов произошел в мае, когда дорожный патруль остановил машину, которой управлял явно пьяный водитель. Он предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение - оно оказалось действительным. Впоследствии при рассмотрении дела об административном правонарушении выяснилось, что документы принадлежат брату-близнецу обвиняемого.

Определив личность нарушителя, следователи установили, что за вождение в нетрезвом виде мужчина привлекается уже повторно. Это означало для него разбирательство уже не по административной, а уголовной статье 264.1.

Снять с себя лишнюю ответственность и подставить родственника не удалось. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ с лишением права водить транспортные средства на один год и шесть месяцев.