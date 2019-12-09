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09.12.2019 08:30
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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Smartшахтеры: сделано в России

Отечественная угольная отрасль не так часто попадает в заголовки hi-tech новостей. А между тем уже сегодня российские программисты снабжают шахтеров умными приложениями, о которых во многих странах только мечтают. Доступными, между прочим, для смартфонов на Android и iOS.
Вся важная информация о работе всех предприятий компании в мобильном приложении. Фото: ООО "Распадская угольная компания" Вся важная информация о работе всех предприятий компании в мобильном приложении. Фото: ООО "Распадская угольная компания"
Вся важная информация о работе всех предприятий компании в мобильном приложении. Фото: ООО "Распадская угольная компания"

Мобильный помощник

В Распадской угольной компании завершили работу над обновлением фирменного приложения RUK MPU. Оно работает на платформах Android и iOS и доступно через интернет. Очередную версию приложения представили в октябре 2019 года. Если сначала с его помощью контролировали только план/факт по добыче, проходке и отгрузке, ключевые показатели по разрезу и фабрикам, затем - работу лавы и показания метана. Теперь добавлены показатели эффективности по каждому проходческому забою. Стала доступна информация о причинах простоев. Появилась возможность контролировать время пересменок и выхождаемость - количество работников, которые выходят в смену - с детализацией по профессиям. При наличии датчиков тока теперь можно контролировать работу проходческих комбайнов. При превышении показаний датчиков метана пользователи теперь будут получать уведомления, аналогичные СМС-сообщениям. Кроме того, появилась опция - онлайн-просмотр подземных камер видеонаблюдения на всех предприятиях РУК. Итого более десяти производственных процессов стало возможным контролировать с помощью мобильного приложения.

- Работа по обновлению проведена масштабная, - рассказывает Евгений Тарабукин, начальник управления реализации ИТ-проектов РУК.?- Большое внимание уделили дизайну, эргономике и функционалу приложения. Информации много - ее надо уместить на маленьком экране мобильного телефона, чтобы было удобно пользоваться и быстро находить нужные данные.

Обновление доступно, сейчас идет опытная эксплуатация. По "весу" RUK MPU небольшое - менее 40 МБ. Приложением пользуются все, кому необходимо оперативно владеть информацией о ситуации на производстве: генеральный директор, руководители предприятий, большое количество ИТР различных служб.

Всевидящее око

Недавно завершилась модернизация диспетчерского центра Распадской угольной компании. Теперь за работой всех предприятий можно наблюдать с максимальной детализацией в режиме реального времени. Установили автоматизированную систему контроля горных работ, разместили две видеостены, на которых отображается информация с камер видеонаблюдения всех предприятий РУК. Основное назначение центра - мониторинг работы важных участков работ для оперативного решения возникающих вопросов.

- Мы стали видеть реальную картины происходящего на предприятиях, ведь каждый участок и этап работ просматривается видеокамерами. Мы видим изображения как с поверхности, так и из-под земли - работу оборудования, очистных комбайнов, конвейерного транспорта. Эта информация позволяет нам вести оперативный контроль, увеличивать производительность и, что особенно важно, значительно повышать безопасность труда, - комментирует Денис Истомин, директор по ИТ Распадской угольной компании.

В Распадской действует свой ЦУП. Центр управления, но не полетами, а производством и безопасностью. Фото: ООО "Распадская угольная компания"

Работа диспетчерского центра связана с анализом больших объемов визуализированных данных. В планах на будущее - продолжать развитие диспетчерской: собирать данные по геосейсмическому контролю, с проходческих комбайнов, со всех энергоподстанций, контролировать систему дегазации и работу вентиляторов главного проветривания. Через 2-3 года, исходя из анализа уже полученных данных, планируется  разработать систему прогнозирования опасных ситуаций.

Портфель "умных" решений

Уже много лет в Распадской угольной компании внедряются инновационные проекты и технологии. Одними занимается дирекция по охране труда и промбезопасности, другими - ИТ-дирекция, третьи курирует производственная и техническая дирекции, а часть проектов в ведении самих предприятий. Общей платформой для обмена опытом, мнениями, планами становятся ИT-сессии, которые проводятся регулярно. В октябре 2019 года состоялась очередная такая встреча специалистов РУК, где были обсуждены конкретные технологические решения и презентованы новые проекты, из которых были выбраны самые перспективные.

- Многие подразделения у нас внедряют новые технологии.  Мы приняли решение собрать на этой сессии идеи - получился этакий портфель технических решений. И вместе посмотрели на них со всех сторон. Всегда надо оценивать эффективность каждой идеи, чтобы вложения были экономически оправданы, - отмечает Евгений Терехов, коммерческий директор московского филиала Распадской угольной компании.

Вендинговый автомат выдает не колу и шоколадки, а средства индивидуальной защиты. Нужно только ввести на тачскрине свой номер телефона и пин-код. Фото: ООО "Распадская угольная компания"

На рынке регулярно появляются новые технологии - зоркие устройства для диагностики ленточных конвейеров,  блокировки машин и механизмов. Под землей они "видят" практически все - людей, оборудование, показания датчиков. Существуют разработки  для обогатительных фабрик и разрезов, технические решения в области складского учета, мобильной беспроводной связи WiMax, которую можно организовать на разрезах, а также видеоаналитика, использующая методы компьютерного зрения и позволяющая анализировать видео без прямого участия человека.Некоторые из этих новинок  уже тестируются на промплощадках предприятий РУК.  Так, на обогатительной фабрике "Распадская" внедряют систему технического зрения - видеоаналитика позволяет распознавать отсутствие СИЗ у работников. А в скором времени протестируют возможности искусственного интеллекта.

- У нас на фабрике стоит больше тысячи датчиков, которые анализируют информацию, поступающую  с оборудования. Каждый аппарат влияет на итоговый результат. И только искусственный интеллект может увязать это в одну систему. Мы надеемся, что он поможет нам создать эту систему и получить данные о качестве работы фабрики в онлайн-режиме, - рассказал Сергей Соломенников, директор ОФ "Распадская".

Цифровые горизонты

Интересный проект по внедрению подземных смартфонов и планшетов  и ПО для проведения проверок должен завершиться во всех производственных подразделениях РУК в концу этого года. Инженерно-технические работники шахт обеспечивают взрывозащищёнными смартфонами и планшетами с специализированным программным обеспечением, которое позволяет регистрировать нарушения, проводить проверки по чек-листам, регистрировать данные, передавать информацию из горных выработок в информационные системы для обработки и анализа.

Автоматические комплексы для медосвидетельствования уже работают на шахтах "Ерунаковская-VIII", "Распадская-Коксовая", "Осинниковская" и разрезе "Распадский". Планируется установить их на всех предприятиях компании до конца 2019.

В этот же период завершится внедрение проекта "Блокировка комбайна при нахождении работника в опасной зоне". Система позволяет комбайну работать в режиме проведения выработки, только при отсутствии посторонних лиц в охранном периметре.

Кроме того, в процессе реализации внедрение системы кругового видеонаблюдения самосвала и Red Kill zone - визуальной системы, обеспечивающей безопасную работу горной техники в ночное время.

WI-FI развернут под землей в шахтах. Угольщики ЕВРАЗа используют искробезопасные планшеты. Фото: ООО "Распадская угольная компания"

- Аппетит к инновациям в компании присутствовал всегда. Но сейчас мы стали больше времени уделять новым технологиям. Сегодня РУК  - это безопасность и развитие через инновации. В этом наше будущее, будем в этом направлении работать дальше, -  отметил Евгений Терехов, коммерческий директор Распадской угольной компании.

В компании осуществляется множество интересных инновационных проектов. Автоматизация присутствует всюду, этот процесс на разных предприятиях идет с разной активностью и темпом. Но динамика высока, а значит РУК на верном пути к цифровой трансформации.

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