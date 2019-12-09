На Алтае экс-борец с коррупцией получил четыре года колонии

Бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц).

- Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2018 год Надвоцкий через знакомого, бывшего полицейского Евгения Гречишкина, на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей. В ноябре 2018 года бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также Гречишкин были задержаны следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю - сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

В ходе предварительного следствия бывший главный борец с коррупцией в крае полностью признал вину в содеянном, и его дело было выделено в отдельное производство. Суд Центрального района Барнаула назначил Вадиму Надвоцкому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей.

Защита Надвоцкого намерена обжаловать приговор.