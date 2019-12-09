Томское село ссыльных Нарым получило статус исторического поселения

Самое старое русское поселение Томской области Нарым признано историческим поселением регионального значения. Новый статус позволит сохранить здесь ценные постройки, инфраструктуру и археологические объекты.

- Историческое поселение объединило 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значений, в том числе архитектурный ансамбль на 25 адресов, - сообщает администрация Томской области.

В Нарыме проживали политические ссыльные. В эти суровые места ссылали декабристов, революционеров и участников польских восстаний. А в доме Алексеевых в 1912 году отбывал наказание Иосиф Сталин.

- В перечень охраняемых панорам и видов вошли панорамы северного берега Кетской протоки, застройки западного берега озера Полой и другие виды и перспективы сельских улиц, - говорит председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.