ООО "Транснефть - Восток" подвело предварительные итоги реализации программы благотворительной помощи в Иркутской области. На решение социальных задач в регионе в текущем году компания направила почти 90 миллионов рублей.

В числе наиболее крупных реализованных проектов- корпоративная благотворительная программа развития школьного образования ПАО "Транснефть". В рамках проекта профинансирован ремонт и оснащение классов точных наук в 6 образовательных учреждениях, расположенных в Янтале, Братске, Вихоревке, Ангарске, Нижнеудинске и Замзоре. Первого сентября в областных школах был открыт 21 кабинет физики, химии и математики. Цель программы - стимулировать интерес школьников к инженерным специальностям, мотивировать их к выбору профессий технической направленности. На реализацию проекта в Иркутской области в 2019 году компания выделила 42,6 миллиона рублей.

ООО "Транснефть - Восток" продолжило реализацию образовательных программ по оснащению школ и учреждений дополнительного образования оборудованием для занятий шахматами и робототехникой. На эти цели было направлено почти пять миллионов рублей. Современные наборы для конструирования и программирования, шахматную экипировку получили братские школы, дом детского творчества в городе Нижнеудинске, школа в поселке Янталь, средняя школа № 40 города Ангарска.

При поддержке компании был проведен ремонт и закуплено новое медицинское оборудование вдетский сад № 72 города Братска для детей с проблемами зрения. В братской школе № 34 открыт детский инклюзивный образовательный центр. Благодаря реализации этих проектов в городе появилась дополнительная возможность для адаптации, комплексного лечения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В числе приоритетных направлений благотворительной деятельности ООО "Транснефть - Восток" - реализация проектов, направленных на формирование у школьников навыков практической деятельности. В школе № 18 города Братска обновлен класс технологии трудового обучения. Закуплены швейные и вязальная машины, мультимедийное оборудование, электрический гончарный круг. В школе № 16 открылся кабинет ОБЖ с оборудованием для обучения школьников навыкам оказания помощи в условиях ЧС. В числе крупных проектов, направленных на развитие массового детского и взрослого спорта - открытие спортивной многофункциональной площадки в городе Вихоревка Братского района, финансирование организации массовых спортивных мероприятий.

В настоящее время при поддержке ООО "Транснефть - Восток" ведется строительство ледовых городков в шести городах Иркутской области. На этот проект направлено 4,2 миллиона рублей.

Общая сумма благотворительной помощи, направленной ООО "Транснефть-Восток" на реализацию социальных проектов в Иркутской области с 2008 года, составляет почти 500 миллионов рублей.

Пресс-релиз предоставлен АО "Транснефть - Восток"