Фестиваль художника и режиссера Яна Фабра открылся в БДТ в Петербурге

В Петербурге Ян Фабр, бельгийский художник и театральный режиссер, соединил творчество Эрмитажа и Большого драматического театра (БДТ). Начало ему положил фильм-перформанс "Любовь - высшая сила", который автор принес в дар Эрмитажу. Фильм был снят в залах музея в 2016 году во время скандальной выставки Фабра. Она, устроенная как диалог современного художника с натюрмортами великих живописцев, вызвала оживленную дискуссию в обществе.

В фильме сам художник, облаченный в рыцарские латы, проходит по залам Эрмитажа, преклоняет колени перед его шедеврами и целует их как святыни. 20-минутное видео было показано и на Дворцовой площади. В эти же дни в Большом драматическом театре им. Товстоногова открылся одноименный фестиваль Яна Фабра, в котором представлены три авторских спектакля бельгийского художника, три российских премьеры: "Ночной писатель", основанный на его дневниках и мемуарах; хореографический спектакль "Приготовление к смерти" и моноспектакль "Воскресение Кассандры". В последнем мотивы четырех стихий (воды, огня, земли и воздуха) соединяются в монологе современной женщины-художника, которая осмысляет проблемы своей жизни. "Ночной писатель" после фестивального показа войдет в репертуар БДТ.

В рамках фестиваля в БДТ проходят также выставки инсталляций, видеоарта, а еще марафон Эрмитажа, в ходе которого его сотрудники ведут разговор со зрителями о современном искусстве.

"Диалог театра и музея очень плодотворен, - отметил художественный руководитель БДТ Андрей Могучий. - Хотя во многом театр и музей противоположны друг другу".

Об этом же, о необходимости постоянного диалога искусства и зрителя, говорил на презентации фильма заместитель директора Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

"Жизнь сегодня меняется очень быстро, а быстрое движение всегда агрессивно, - заявил он. - Такие хрупкие структуры как музей должны от этой агрессии защищаться. Как? Только с помощью диалога".

О важности диалога говорит и Ян Фабр. Его преклонение перед красотой - дань уважение к традиции.

"Без традиции нет и не может быть авангарда, - утверждает он и признается, что с детства его любимым художником был Рубенс, у которого каждое полотно как тщательно по-режиссерски продуманная мизансцена.

К слову, 42-килограммовые металлические рыцарские доспехи, в которых он дефилирует в фильме, художник смастерил сам. И нарочно использовал в их дизайне мотив жука-скарабея, мифология которого весьма богата, - это и символ созидательной силы, и любовник, и воин.

Ян Фабр усердно поддерживает миф о том, что сам он является потомком знаменитого исследователя-энтомолога Жана Анри Фабра, написавшего фундаментальный труд "Жизнь насекомых". Во всяком случае главные темы его творчества - мир насекомых, человеческое тело и стратегия войны.

А Эрмитаж, по мысли художника, подобен бабочке, распластавшей свои крылья по Петербургу, который приковал ее к своему телу булавкой Александрийского столпа. Выставка Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты", включившая в себя более двух сотен работ художника, около половины из которых были созданы специально для Эрмитажа, прошла здесь в 2016-2017 году. По завершении выставки в коллекцию отдела современного искусства поступила работа Яна Фабра "Глупость, стоящая на смерти" (2016) - скульптурная композиция, которая вступает в диалог с живописным полотном "Птичий концерт" Франса Снейдерса (ок. 1630-1640 гг.). В 2019 году эта работа демонстрировалась в центре "Эрмитаж - Амстердам". И вот спустя два года художник вернулся в Санкт-Петербург, чтобы представить городу свои новые проекты.